Ima li nade za nas? Iako je Nejašmić opet zabio, Osijek ipak nije uspio smanjiti veliki zaostatak

S obzirom da je u prvoj utakmici rezultat bio 5-1 u Adaninu korist, tek rijetki su Osijekovi navijači očekivali neki nevjerojatan preokret u uzvratu. No, čak i uz to te gorak okus nakon remija kod Istre 1961 (4-4), okupio se znatan broj domaćih gledatelja na Opus Areni. Nakon prvih 45 minuta, sastav pod vodstvom trenera Stjepana Tomasa nije uspio smanjiti zaostatak, ali se on barem nije ni povećao.

Rezultat je nakon prvog dijela bio 1-1, vidjeli smo tako po jedan pogodak sa svake strane terena. Kada je u 31. minuti Yusuf Sari zabio za Adanino vodstvo i povećao ukupnu prednost na 6-1, bio je to pravi hladan tuš za domaće navijače. Iskoristili su gosti novu lošu reakciju Osijekove obrane, a spomenuti nogometaš nastavio je gdje je stao u prvoj utakmici, kada je bio i strijelac i asistent.

Inače, dotad je Osijek vrlo dobro stajao na terenu, pružio zasigurno bolju partiju nego na jugu Turske. No, taj Adanin gol kao da je Tomasovu momčad do kraja dotukao, iako se 12 minuta poslije vratila u egal. Bilo je to nakon kornera u izvedbi Kristijana Lovrića, a loptu je glavom u mrežu poslao Darko Nejašmić. DARKO NEJAŠMIĆ! 💪 pic.twitter.com/o1NpwzLkHt — NK Osijek (@nkosijek) August 17, 2023 Treću mu je to već ovosezonski pogodak, nakon ona dva u HNL-u protiv Slavena Belupa i već spomenute Istre. Nastavio je tako svoj niz vrlo dobrih partija na startu sezone, no morat će i on i svi njegovi suigrači napraviti pravo čudo u nastavku utakmice. U samo 45 minuta pokušat će anulirati Adaninu prednost, koja je i dalje ostala na velika četiri zgoditka viška…

