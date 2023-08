Ima li tenisa poslije kiše? Treći dan Wimbledona, a odigrano je manje od pola mečeva prvog kola

Točnije, kasnije u ponedjeljak i utorak mogli su biti odigrani samo mečevi na centralnom terenu i na terenu broj jedan koji imaju pomični krov pa je od ukupno 128 mečeva prvog kola u muškoj i ženskoj konkurenciji završilo tek njih 59.

Neki, poput našeg Borne Ćorića, nešto su i odigrali u ponedjeljak te i dalje čekaju nastavak svog meča, a kiša ne jenjava pa je tako i u srijedu odgođen početak programa. Trebalo je sve krenuti u podne po našem vremenu, a zadnje informacije govore da igre neće biti prije 13:30. Ne treba ni naglasiti koliko su teniski fanovi diljem svijeta razočarani razvojem događaja, ali i postupcima organizatora:

The covers looks dry, no rain now

But play won’t start until 12:30😭🤣🤣

Another 1hour of wait, doing nothing and then when it’s time to start

It begins to rain again#WIMBLEDON

Y’all putting up a shit show pic.twitter.com/FeBcJioEF5

— TIMMY🇳🇬🇨🇦🎾🏀⚽️ (@Teee_Meeee) July 5, 2023