Ima za to još vremena: Vincent Kompany odbio je ponudu da bude pomoćnik Pepu Guardioli

Vincent Kompany još nije spreman za igračku mirovinu.

Belgijanac je, naime, odbio ponudu Manchester Cityja da ‘popuni’ prazno mjesto pomoćnog trenera koje je nastalo kada je Mikel Arteta postao Arsenalov trener. Kompany, piše The Guardian, odbio je ponudu da bude pomoćnik Pepu Guardioli, jer još uvijek želi igrati nogomet.

Vincent Kompany turned down the chance to return to #ManCity’s coaching staff and pledged his future to Anderlecht.

— City Chief (@City_Chief) May 29, 2020