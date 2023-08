Imamo i prvi remi sezone: Gorica i Varaždin podijelili su bodove nakon dobre utakmice

Sjajna utakmica u Velikoj Gorici podijelila se na prvo poluvrijeme koje je pripalo domaćinu Gorici i drugo u kojem je bio bolji Varaždin pa je na kraju svega najpoštenije da s 1-1 upišemo prvi remi sezone, ali nikako razočaranje dojmom.

Od samog početka i ovaj je susret obećava nastavak lajtmotiva ovog prvog kola da gledamo jako efikasne i sadržajne utakmice. Stvorila je Gorica dvije dobre šanse u prvih 10 minuta, a posebno valja istaknuti onu iz šeste minute kad je Valentino Majstorović došao u dobru poziciju s nekih sedam-osam metara iskosa, ali puca kraj gola.

S druge je strane Fran Brodić prijetio, ali i napravio prekršaj nad Ivanom Banićem zbog kojeg je ovome ispala lopta u gol pa prva trešnja mreže na susretu ne vrijedi. Nastavila se dominacija Gorice odličnom šansom, ali i očajnim udarcem Merveila Ndockyta, pa slabim udarcem Nikole Vujnovića i onda još jednom prilikom novog Goričinog napadača i odličnog šuta glavom, ali i obrane Olivera Zelenike.

Ipak je u 28. pao gol. Momčilo Raspopović ubacio je do Matthewa Steenvoordena koji je prsima spustio do Vujnovića, a ovaj zabio iz pada. No, na prvu je gol poništen zbog zaleđa. Činilo se da je Vujnović iza zadnjeg braniča i po zamrznutoj snimci, ali povučene su linije i na kraju ispada da gol vrijedi.

Nije Gorica jenjavala s napadima pa je Vujnović u 39. nakon kornera zamalo promašio vrata, a do odmora su se javili i Varaždinci koji su preko Brodića u 40. zatresli prečku. No, na poluvremenu ipak samo jedan gol, i vodstvo domaćih.

U drugom dijelu vidjeli smo i povratak Ante Vukušića na hrvatske terene, a Varaždin je krenuo dosta hrabrije i ofenzivnije. No, nismo u otvarajućih 15 minuta drugog dijela vidjeli pravu priliku uz sve te solidne dolaske gostiju do zadnje trećine.

Prvi udarac u drugom dijelu koji možemo upisati stigao je u 64. minuti djelo je Michelea Šege koji je tukao s 20 metara, ali točno u Banića. Bio je to samo nagovještaj onoga što je došlo jer Gorica se u potpunosti povukla u drugom dijelu i kao da je samo čekala varaždinsku reakciju.

Ona je ubrzo i stigla. Dimitar Mitrovski probao je iz slobodnjaka u 78. i zamalo prebacio vrata, a u 80. gosti su napokon izjednačili. Nakon jednog podužeg napada digao je Antonio Boršić loptu s lijeve strane i u trepavicu pogodio Frana Brodića koji glavom neobranjivo zabija svom bivšem klubu.

To kao da je trgnulo Goricu pa već u 83. i 84. Ndockyt ima dvije lijepe prigode, ali ne koristi nijednu pa se u završnicu ulazi s potpuno otvorenom situacijom. Otvorilo se sve pa već u istoj toj 84. Brodić slaže lijepu priliku za Šegu, ali ovome Banić skida udarac iskosa s nekih 10 metara.

U 88. Ante Matej Jurić ima dobru priliku u skoku, ali ubačaj je bio za nijansu previsok, a onda je u 90. Varaždin promašio zlatnu priliku za preokret. Našao se Matija Kolarić sam pred Banićem nakon ubačaja, pucao je izbliza sa svega par metara i promašio vrata.

Ostalo je tako do kraja 1-1, ali vidjeli smo još jedan sjajan susret. Tako nakon četiri utakmice prvog kola imamo 16 pogodaka te prvi remi ove sezone.