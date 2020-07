“Imaš li kamenje u glavi?” Nick Kyrgios i dalje kritizira Bornu Ćorića zbog ‘slučaja’ Adria Tour

Tenis ili hip-hop?

U ovoj čudnoj, neobičnoj sezoni jedna od novina, moglo bi se reći, je i teniski beef koji je punim plućima zaživio nakon debakla s Adria Tourom u Zadru, a ozbiljnu dozu zabave cijeloj priči daje činjenica da se u glavnog kritičara organizacije spomenutog humanitarnog turnira i glas razuma pretvorio Nick Kyrgios.

Kyrgios je lekcije — uglavnom s pravom — održao više-manje svima koji su s turnirom na neki način bili povezani. I na tome, očito, ne namjerava stati.

Sada je na red stigla nova runda prepucavanja s Bornom Ćorićem koji se u Zadru zarazio koronavirusom. Zarazu je u međuvremenu prebolio, a u intervjuu Jutarnjem listu Ćorić se osvrnuo na Kyrgiosove kritike u stilu “nije me briga”. Ono što je Ćorić u intervjuu izrekao, u obliku prijevoda, brzo je stiglo i do Kyrgiosa. A brzo je stigao i novi odgovor.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When i said what i said, i didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as i thought Coric intellectual level = 0 (🍩) https://t.co/KNBa5mNG77

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 29, 2020