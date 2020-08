Imate li živaca proživjeti Hamiltonov zadnji krug i dramu s probušenom gumom na Silverstoneu?

Silverstone je uvijek bio i uvijek će biti specijalno iskustvo za vozače i ljubitelje utrka. Engleska staza na kojoj se 1950. održala prva utrka u povijesti Svjetskog prvenstva Formule 1 ima legendarni status, a na njoj smo kroz godine imali prilike vidjeti puno nezaboravnih trenutaka.

Ove nedjelje nije bilo ništa drugačije…

Utrka sama po sebi nije bila posebno zanimljiva, ali drama koja se odvila na samom kraju ostat će dugo zapamćena. Prvo se, dva i pol kruga prije kraja utrke, raspala prednja lijeva guma na bolidu Valtterija Bottasa, koji je do tada držao drugo mjesto.

He's had some pretty hair-raising final laps in his career… 🤯

Jump onboard as @LewisHamilton uses every ounce of skill to bring his three-wheeled Mercedes home for the win

