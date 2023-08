Indijski izbornik kaže da u Hajduku traje tiranija, a i da se prodajom dionica ‘riješio balasta’

Igor Štimac malo-malo dođe u središte pozornosti medija, a to je proteklih dana ostvario osvajanjem Južnoazijskog prvenstva s Indijom. Odličan je to rezultat za aktualnog izbornika te reprezentacije koji je tako obranio naslov iz 2021. i pokrenuo entuzijazam tamošnjih nogometnih ljubitelja, a sada će svoj fokus okrenuti na Azijski kup koji je na rasporedu sljedeće zime.

Zahvaljujući tome, Štimac je dao veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojoj se osvrnuo na uspjehe koje je nedavno ubilježio s Plavim tigrovima, a usput je dao svojih nekoliko centi na situaciju u hrvatskom nogometu i Hajduku.

“Generalno gledano ovo je ogroman uspjeh za Indiju koja već odavno nije nogometna zemlja”, osvrnuo se Štimac na reprezentaciju. “Osvojili smo tri trofeja u posljednja tri turnira i oborili praktično sve moguće dosadašnje rekorde. Iza nas su najuspješnije kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo ikada, najuspješnije kvalifikacije za Azijsko prvenstvo s maksimalnim brojem osvojenih bodova uz gol razliku 8-1, osam utakmica bez primljenog gola. Četiri godine smo neporaženi kod kuće, u 15 utakmica imamo 11 pobjeda i četiri remija uz gol razliku 24-4, a 11 uzastopnih utakmica smo bez poraza, imamo devet pobjeda i dva remija. Upisali smo prvu pobjedu nad Libanonom nakon 50 godina i savladan je te u potpunosti izdominiran Kuvajt koji je nanio Indiji najteži poraz na indijskom tlu od 1-9 ne tako davne 2010. godine.”

Štimac je otkrio kako su i utakmice na SAFF prvenstvu bile dobre, ali da suđenje baš i nije bilo na razini. Prokomentirao je i šanse svoje reprezentacije da se plasira na Svjetsko prvenstvo 2026.:

“U nogometu je sve moguće, iako smo realno autsajderi u odnosu na vodeće azijske nogometne zemlje poput Australije, Južne Koreje, Japana, Irana, Saudijske Arabije, Emirata…”, nabrojio je. “Indija već sada gori nakon ovih uspjeha, a mogu zamisliti što bi bilo da se eventualno dogodi plasman na SP.”

Nisu izostale ni dnevne teme iz hrvatskog nogometa. Iako je pohvalio Vladu i premijera zbog najave sufinanciranja obnove stadiona, uputio je i kritiku hrvatskom pravosuđu zbog Luke Modrića i Dejana Lovrena. Smatra da takav tretman, odnosno, ponovno pokretanje procesa, nije primjereno.

“Lakrdija”, rekao je Štimac. “Nije čudo da našem pravosuđu malo tko vjeruje. Nisam od onih koji misle da zakon ne treba provoditi prema svima na isti način, ali ići đonom na hrvatske svetinje ponovo nakon što je ista stvar već odbačena je van pameti i pravne logike. Još jedna u nizu sramota hrvatskog pravosuđa.”

Prilično je kritičan bio i prema Hajduku.

“Pratim koliko stignem jer Hajduk je u krvi, ali malo previše znam o nogometu da bi me netko vukao za nos”, istaknuo je. “Ovaj model upravljanja i tiranija koja traje titulu može nažalost dočekati samo slučajno. Evo i Leko je ostavljen na cjedilu, praktično nijedno pojačanje do sada, a sezona pred vratima. Svima je jasno da bez četiri-pet dobrih igrača nema napada na titulu. Ali najgore od svega je što bi eventualnim osvajanjem titule bez srama ovaj model upravljanja prikazivali uspješnim u čemu im vi iz medija silno pomažete. Ali imajući u vidu kako je u Lijepoj našoj prisutno jako malo ili nimalo hrvatskih medija nije ni čudno da se modeli socijalističkog – narodnog upravljanja guraju u prvi plan i bespogovorno veličaju (ne)ostvarenja i promašene sezone. Pa sa 25 milijuna eura godišnjeg budžeta u hrvatskoj ligi i najveće nogometne neznalice bi po sili zakona brojeva jednom, bar jednom do sada bili prvaci.”

Klupske dionice koje su bile pod njegovim vlasništvom nedavno su prešle u ruke udruge Naš Hajduk…

“Iskreno sam se nadao da će se pojaviti neka ovca i platiti realnih 150 kuna po dionici da se riješim tog balasta u svom životu”, osvrnuo se na to Štimac. “Na moju sreću dogodilo se pravo malo čudo jer teško je danas naći nekoga poput ovih iz Našeg Hajduka spremnih platiti trostruko više od realne cijene. Još jednom velika hvala, pravi su humanitarci, naravno s tuđom lovom.”