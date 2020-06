Infantino podržava igrače: “Nogometaši iz Bundeslige zaslužuju aplauz, a ne kaznu”

Svakako se slažemo.

Poprilična se prašina podignula nakon što je objavljeno kako su njemačke nogometne vlasti pokrenule istragu zbog gesti koje su proteklog vikenda iskazala četvorica bundesligaških igrača — Weston McKennie, Achraf Hakimi, Marcus Thuram i Jadon Sancho — a koje su direktno odavale počast Georgeu Floydu čije je ubojstvo pod policijskom čizmom glavni motiv dosad neviđenih prosvjeda protiv rasizma i rasne nejednakosti u SAD-u, a i šire. DFB-ov predsjednik Fritz Keller kasnije je izjavio sljedeće:

“Imam golemo poštovanje prema igračima koji zauzimaju stav i pokazuju solidarnost”, tvrdi. “Trebaju nam odgovorni nogometaši i ponosan sam na njih. S moralnog stajališta, potpuno razumijem njihove postupke. Svi smo ganuti onime što se događa u SAD-u.”

FIFA President Gianni Infantino says Bundesliga players who protested against the death of George Floyd "deserve an applause and not a punishment.”

by @RobHarrishttps://t.co/mLXxwFPdWq

— AP Sports (@AP_Sports) June 2, 2020