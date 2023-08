Instant učinak: Benzema je debitirao golom za pobjedu Al-Ittihada u Arapskom kupu prvaka

Za prvog suparnika Benzemin klub imao je Espérance de Tunis, aktualnog tunižanskog prvaka i svladao ga je 2-1, preokretom baš na krilima Francuza. Oussema Bouguerra doveo je Tunižane u vodstvo u 26. minuti, ali onda je na scenu stupio aktualni najbolji igrač svijeta.

Karim Benzema scored a goal and made an assist in his first match for Al-Ittihad. 🇫🇷⚒️ pic.twitter.com/1E3KBAyVpI

