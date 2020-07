Institucija među stativama: Gigi Buffon postao je igrač s najviše nastupa u povijesti Serie A

U 30. kolu Serie A Juventus danas (17:15) na domaćem travnjaku dočekuje Torino. U gradskom derbiju — postave su objavljene — Juventusov gol branit će Gianluigi Buffon.

I postati igrač s najviše nastupa u povijesti Serie A.

Gianluigi Buffon has broke the record for all-time appearances in Serie A today, as he plays his 648th game in the Italian league, overtaking Paolo Maldini's previous record.

🇮🇹👏 pic.twitter.com/l1o66alqT9

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 4, 2020