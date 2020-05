Inter, Bayern i Real Madrid igrat će međusobno za europske zdravstvene djelatnike i bolnice

Nogometni klubovi Inter, Real Madrid i Bayern zajedno će odigrati nekoliko prijateljskih utakmica s ciljem prikupljanja sredstava za zdravstvene ustanove i djelatnike koji su na prvoj liniji boijišnice protiv koronavirusa.

ʻEuropski kup solidarnosti – nogomet za herojeʼ igrat će se 2021. godine, s ciljem ʻzajedničkog slanja poruke solidarnosti i isticanja važnosti kohezije između europskih zemalja, slanja konkretne pomoći medicinskim djelatnicima i bolnicamaʼ, objavio je na svojim stranicama talijanski klub.

🏆 | TOURNAMENT

Inter launch the European Solidarity Cup with @FCBayernEN and @realmadriden 🤜🤛

The proceeds will be donated to hospitals and healthcare facilities that are battling on the front line against Coronavirus 👉 https://t.co/dG0Db1qxVn#FCIM

— Inter (@Inter_en) May 19, 2020