Inter očito ne može bez Messija. Sinoć je upisao novi poraz, ovog puta u finalu US Open Cupa

Houston Dynamo take down Inter Miami and win the U.S. Open Cup 👏 pic.twitter.com/QPWgVCl7VT

— ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2023

Pobjeda je osigurana već u prvom dijelu, najprije je u 24. minuti za početno vodstvo zabio Griffin Dorsey, da bi Amine Bassi devet minuta poslije s bijele točke povisio tu prednost. Pokušavao je Inter prvo smanjiti taj zaostatak, a onda i nekako uloviti egal, ali njegovi igrači nisu mogli više od tek počasnog pogotka u sudačkoj nadoknadi drugog dijela, preko Josefa Martíneza.

Valja spomenuti i da je posljednjih šest minuta utakmice na terenu proveo i bivši Lokomotivin ofenzivac Ibrahim Aliyu, pa mu je ovo prvi naslov u seniorskoj karijeri. Vrlo je jasno da Inter ipak ne može bez Messija, a sinoć na terenu nije bilo niti Jordija Albe, pa mu sada preostaju samo ligaške obaveze. Pet je kola do kraja osnovnog dijela sezone, još se stigne uhvatiti i playoff, iako mu šanse nisu prevelike.