Inter se morao pošteno namučiti za pobjedu protiv Red Bull Salzburga na San Siru

Nakon prva tri kola, aktualni europski viceprvak Inter ima sedam bodova u Ligi prvaka. Međutim, istinski moćno nije djelovao niti u jednoj od tih utakmica.

Real Sociedad ga je nadigrao na Anoeti, te je Inter spasio bod tek u posljednjim minutama, Benficu je dobio s minimalnih 1-0, a večeras se dobrano namučio s Red Bull Salzburgom u trećem kolu na San Siru. Međutim, to je odlika kvalitetnih momčadi, rutina i konzistentnost čak i u periodima ne toliko bajne igre.

Bilo kako bilo, Inter je slavio s 2-1 protiv mlade, borbene, na mahove impresivne, ali još uvijek nekonzistentne Red Bullove momčadi. Domaćin je poveo u 19., kada je Alexis Sánchez iskoristio ogroman prostor na lijevoj strani i zabio za 1-0. Do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao, iako je Salzburg i dalje držao tempo i nije djelovao dotučeno.

I u nastavku su gosti jurili gol, a to im se isplatilo u 57. minuti. Luka Sučić poslao je dugu loptu s centra, Roko Šimić ju je spustio do Mauritsa Kjærgaarda koji je je vidio Oscara Gloukha u slobodom prostoru. Bila je to brza, direktna i ubitačna akcija koja karakterizira Salzburg u najboljem izdanju.

Međutim, Interova kvaliteta, u kombinaciji sa Salzburgovim neiskustvom, odlučila je utakmica. Naime, izjednačenje je trajalo samo sedam minuta. Igrala se 64. kada je Hakan Çalhanoğlu realizirao jedanaesterac koji je Inter netom prije zaradio. Do tada su gosti bili u igri za bod, ali snage za drugo izjednačenje nisu imali. Nakon tri kola ostali su na tri boda.