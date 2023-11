Inter se novim slavljem učvrstio na čelu lige. Za to je zaslužan i Lautaro Martínez, prvi topnik Serie A

🇦🇷 Lautaro Martinez continues his incredible performances for Inter Milan this season:

👕 14 games

⚽️ 13 goals

🎯 2 assists

The Captain! 🥵 pic.twitter.com/zEBHLYQ7tM

— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) November 4, 2023

Dakako, Lautaro je trenutno najbolji strijelac talijanskog prvenstva, i to uvjerljivo, jer prvi pratitelji Victor Osimhen iz Napolija te Milanov veteran Olivier Giroud ih imaju dvostruko manje (6). Argentinski je golgeter bez pogotka bio tek u četiri ligaške utakmice, ali je u jednoj od njih ipak bio asistent. S obzirom da je Inter zabio 27 golova u prvenstvu, gotovo polovina toga otpada na Martínezove zgoditke.

Inter se već sad istaknuo kao jedan od favorita za Scudetto, nema nikakve sumnje da će u slučaju osvajanja titule velike zasluge imati baš kapetan Lautaro. No, daleko je to još, ove sezone bi utrka za naslov mogla biti kudikamo neizvjesnija nego ona u prošlom izdanju Serie A, kada je Napoli dominantno ugrabio trofej…