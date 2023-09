Ipak ima još: Hajduk je u prodaju pustio dodatnih 800 karata za derbi, i to na zapadnoj tribini

Nedjelja i 10. kolo HNL-a donose nam najveću utakmicu hrvatskog sporta koja dugo nije imala veći ulog. Hajduk i Dinamo dijele samo dva boda na ljestvici, a nakon prvog kruga prvenstva Bijeli su prvi pa imamo tako situaciju kakva se nije dogodila unazad nekoliko godina. Ne čudi stoga da za derbijem vlada ogroman interes.

Ulaznice su u prodaju puštene u ponedjeljak i već za manje od 24 sata sve raspoložive karte su razgrabljene. No, postroji još par načina za doći do ulaznice, a Hajduk je očito u organizaciji uspio ishoditi manju tampon zonu na Zapadu i pronaći još neka dodatna mjesta.

Tako je u srijedu ujutro objavljeno kako se u prodaju pušta dodatnih 800 ulaznica na ulazu B, na zapadnoj tribini po cijeni od 30 eura. Inače je to kontingent koji se ostavi prazan jer na samom jugozapadu, na ulazu A očekuju se Bad Blue Boys. No, očito se ta zona uspjela osigurati i smanjiti pa će Poljud biti još nešto puniji.

U prodaju je pušteno i dodatnih 800 ulaznica za ulaz B na zapadnoj tribini poljudskog stadiona. 🎟️🏟️Do dana utakmice… Posted by HNK Hajduk Split on Wednesday, September 27, 2023

Pravo kupnje ovih ulaznica, kao što je i običaj do samog dana utakmice, imaju samo članovi Hajduka, a oni koji ne dohvate ni tu kartu, morat će sa strepnjom pratiti Hajdukove stranice gdje je uvedena opcija ‘Sidi na moje misto’. Tako će se, ako se neki pretplatnik koji ne može doći na derbi odrekne svog mjesta, još pokoja karta možda naći u prodaji.

No, jedno je sigurno; na koji god se način pokušalo doći do ulaznice, Poljud će u nedjelju od 18 sati biti dupkom pun i bit će to sjajna kulisa da vidimo gdje su trenutno u međusobnom odnosu dva naša najjača kluba…