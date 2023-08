Ipak se lakše diše: Rijeka je nakon preokreta došla do vrlo dobre prednosti protiv farskog B36

Na početku svoje druge europske prepreke, Rijeka je otišla na gostovanje udaljeno točno 2.300 kilometara zračne linije. Tamo ju je, na pola puta od Britanije do Islanda, na Farskim otocima dočekao dočekao B36 iz Tórshavna, glavnog grada tog autonomnog teritorija u sastavu Kraljevine Danske. Na jesenskim uvjetima, bolje se snašao gostujući sastav te se nakon preokreta te s 3-1 vraća kući.

No, iako je Rijeka bila izraziti favorit uoči večerašnjeg ogleda, Farani su prvi stvorili izglednu prigodu za gol. I to već u drugoj minuti, kada je s desne strane ubacio Taufee Skandari, a lopta umalo prevarila golmana Nediljka Labrovića, no srećom je ona završila na vratnici. Isti igrač pokušao je i 13 minuta poslije, tada je ipak bio neprecizniji te je lopta prošla pored gostujućeg gola.

Rijeka je, naravno, u velikoj većini vremena imala loptu u svojem posjedu, pa je tako u 17. minuti pokušaj Marca Pašalića tek u posljednji tren blokirao Magnus Egilsson i tako spasio siguran zgoditak. Pašalić je 14 minuta poslije opet bio u centru zbivanja, u ovoj je situaciji gađao s 20-ak metara te umalo svladao domaćeg vratara Mattiasa Lamhaugea.

Nakon tog perioda gostujuće dominacije, uslijedio je pravi šok — B36 je došao do vodstva. Po lijevoj strani je sijevnuo kontranapad, u šesnaesterac je ubacio Michał Przybylski, a lopta se na putu do Hannesa Agnarssona još i odbila od Stjepana Radeljića te tako u još bolju situaciju gurnula domaćeg napadača. Gađao je on iz blizine te bez većih teškoća svladao Labrović za 1-0 u Tórshavnu. Srećom, nije to vodstvo predugo trajalo, tek devet minuta, uspjela je Rijeka izjednačiti još i prije odlaska na poluvrijeme. U 41. minuti je s bijele točke pogodio Niko Janković, tome je prethodila nespretna reakcija domaćeg braniča koji je igrao rukom u vlastitom šesnaestercu. To je bio i pogodak nade za sastav pod vodstvom Sergeja Jakirovića, očekivao se preokret u drugih 45 minuta na prohladnom gostovanju. Da će se takav scenarij i ostvariti, postalo je jasnije već u drugoj minuti nastavka, kada je Rijeka povela. Bila je to situacija koju smo već u tri navrata vidjeli ove sezone, nakon udarca iz kuta najviši je u skoku bio Bruno Goda, inače nogometaš koji se dosad rijetko nalazio u ulozi strijelca. Ovog puta trebao mu je i dodatni pokušaj, pa je nogom ubacio loptu u gol, za svoj već četvrti ovosezonski pogodak u svim natjecanjima. GOOOOLLLLL ⚽ B36 Torshavn – Rijeka 1:2 (Goda 48') 🔵⚪#ZajednosmoRijeka #HNKRijeka pic.twitter.com/IfipyOXFoH — NK Rijeka (@NKRijeka) August 10, 2023 Jurnula je tada Rijeka još i jače po novi zgoditak, koji bi joj donio još i mirniji uzvrat na Rujevici. Tome je najbliže bio Toni Fruk, u 67. minuti gađao je s ruba kaznenog prostora, lopta se nakon Lamhaugeove obrane odbila od grede u korner. Činilo se da do povećanja vodstva neće doći, no onda je Radeljić ostao sam na drugoj vratnici pri ubačaju te iz neposredne blizine pogodio nebranjeni dio gola za konačnih 3-1. Tako će se Jakirovićeve trupe s vrlo dobrom prednošću vratiti kući, a ovime je praktički i osigurala svoj prolazak u playoff Konferencijske lige. Teško je za očekivati da će momčad s Farskih otoka na Rujevici nadoknaditi dva pogotka zaostatka, no u nogometu su se događala i veća iznenađenja, pa treba biti na oprezu te još neko vrijeme po strani ostaviti razmišljanja o dvomeču s Lilleom za europsku jesen…

