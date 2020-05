Ipak se može: NBA igrači bit će redovito testirani na koronavirus nakon otvaranja kampova

Kada idućeg tjedna većina NBA franšiza bude otvorila trening-komplekse, igrači i članovi stručnog stožera, prema svemu sudeći, moći će biti testirani na koronavirus, čak i ako ne pokazuju simptome zaraze.

Problem se, naravno, ticao prioriteta, odnosno potencijalne situacije u kojoj bi se igrači testirali, dok zdravstveni radnici i članovi zajednica na raspolaganju ne bi imali potreban broj testova. Stvar je zatim riješena na sljedeći način — lokalni medicinski ‘stožeri’ franšizama će izdavati potvrde da su kapaciteti kada je riječ o testiranjima u zajednici zadovoljavajući nakon čega će vodstvo lige pak franšizama izdavati potvrdu da se testiranja obavljaju kao što je i predviđeno — redovito.

The NBA recently informed teams of a "limited exception" to guidelines. Essentially, the NBA will approve a written authorization from a local health authority that confirms a "robust testing program in place for at-risk health care workers" in the team's community. https://t.co/kez7xMWrlB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 8, 2020