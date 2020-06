Iskopali smo neke snimke i fotografije proslave navijača nakon Liverpoolovog osvojenog naslova

Pjevalo se i plesalo dok je vatromet iznad glava okupljenih navijača obasjavao noćno nebo, a socijalna distanca ostala tek upozorenje kojeg su svi bili svjesni, ali za koje nitko nije mario. Liverpool je u kasnim večernjim satima četvrtka postao engleski prvak po prvi put otkako se natjecanje igra pod nazivom Premier liga i premijerno nakon 30 godina čekanja.

(Pre)dugo je trajala muka Liverpoolovih navijača da bi propustili veselje po osvajanju titule. A kad je ona stigla, stigla je u sezoni koju bismo najradije zaboravili zbog pandemije koronavirusa, ali i sa stilom kakav u Premier ligi još nije viđen. Istina, sedam je kola prije kraja prvenstva i nemoguće je znati kolika će bodovna razlika biti kad se sve okonča, no samo podsjetnik da u engleskom prvenstvu nitko nije slavio titulu s većom razlikom od 19 bodova, a da je Liverpool u ovome trenutku na +23…

Zasluženo. I posebice slatko nakon dekada koje su prolazile u nadi. Nakon točno 1149 utakmica i 103.410 minuta čekanja (bez sudačke nadoknade). Nakon što nekih očeva koji su vodili svoju djecu na Anfield više nema, ali u trenucima dok ta djeca sad kao odrasli ljudi vode svoje klince na tribine…

Jürgen Klopp i njegovi momci napokon su uspjeli prekinuti dugu patnju navijača koji su čekali i nadali se. A kad su dočekali, ovako je to izgledalo:

There fireworks, flares and songs of joy at Anfield last night as Liverpool were crowned the Premier League champions pic.twitter.com/INzkzvNs7u — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) June 26, 2020

Celebrations in Liverpool city centre as @LFC win their first championship in 30 years. pic.twitter.com/8e2Ohk0dUR — BBC North West (@BBCNWT) June 25, 2020

Liverpool in celebration mood at anfied pic.twitter.com/14ScR13sDa — 📍Visible-News-Live 🕊🇬🇭🌎 (@visible_news) June 25, 2020