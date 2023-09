Iskreni Sébastien Haller: ‘Propuštena titula s Borussijom teže mi je sjela od dijagnoze raka’

“To je stvarno istina, ta propuštena titula boli me više od onog kada mi je dijagnosticiran rak testisa. Kada ste bolesni, ne možete tu ništa napraviti, morate to prihvatiti i proći kroz sve to. Titulu smo imali u svojim rukama, tu smo mogli sami utjecati na sve. U tom slučaju, morate s puno bola prihvatiti da ste možda negdje pogriješili ili donijeli krive odluke”, otkrio je Haller u nedavnom intervjuu.

Sebastien Haller on the heartbreak of missing out on the title: "It really is like this: Missing the title causes me more pain than the cancer diagnosis did back then. When you're sick, you can't change it. You have to accept it and go through it. But we had the title in our… pic.twitter.com/kxkRcjNwjn

