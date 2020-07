Iskupljenje Arsenalove uprave: Bukayo Saka potpisao je novi ugovor s londonskim klubom

Arsenal je posljednjih nekoliko godina prilično nespretan kada je riječ o sklapanju novih ugovora sa svojim igračima tako da ne čudi što su njegovi navijači trakavicu koja se vodila oko pregovora s talentiranim Bukayom Sakom pratili poprilično nervozno. Iako se ne radi o stožernoj zvijezdi Topnika, 18-godišnje klupsko dijete svojim je ovosezonskim igrama postalo svijetla točka u inače mutnoj sezoni, a Mikel Arteta pokazuje mu puno povjerenje otkad je došao u Sjeverni London.

I eto, svi Gooneri koji ovo čitaju sada mogu odahnuti. Saka je potpisao novi ugovor s londonskim sastavom, objavljeno je danas.

Nigdje nije navedeno o koliko se godina suradnje radi, ali klub napominje kako je novi ugovor dugotrajne prirode.

“Bukayo je talentirani i inteligentni mladi igrač”, kazao je povodom potpisa Mikel Arteta. “Impresionirao me svojom radnom etikom i stavom. Želi učiti i prilagoditi se, a to se u njegovim nastupima i isplatilo. Uzbuđen sam što ću nastaviti surađivati s njim kako bi se još više razvio i pomogao nam u ispunjenju ciljeva.”

Saka, o kojemu smo u tom kontekstu već pisali, ove sezone slovi za najboljeg Arsenalova asistenta s ukupno 10 dodavanja za pogodak u svim natjecanjima . U klubu takvo što nitko nije ostvario još od Cesca Fàbregasa u sezoni 2006./07., a mladi Englez zabio je i tri zgoditka.

Vijest o sklopljenom poslu prvi je najavio vrlo pouzdani David Ornstein te dodao kako klub preuzima veću inicijativu glede potencijalnog dolaska Thomasa Parteyja iz Atlética.

Arsenal putting finishing touches to new long-term contract for Bukayo Saka that will settle future of brilliant academy graduate. Expected to be announced this week. Also intensifying pursuit of Atletico Madrid midfielder Thomas Partey @TheAthleticUK #AFC https://t.co/uzsvNPaKGI

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 1, 2020