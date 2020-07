Iskustvo je važno: Willian igra svoju ponajbolju sezonu u Premier ligi, a to je dokazao i sinoć

Već se mjesecima nagađa kako će 31-godišnji Willian po završetku sezone besplatno napustiti Chelsea čiji je igrač već sedam godina. I, kada se sve zbroji, takav potez ne čudi: u klubu postoji nekoliko mladih ofenzivaca koji kao zapete puške čekaju na svoje prilike, iz Ajaxa uskoro stiže Hakim Ziyech, a brazilsko krilo polako ulazi u pozne igračke godine. Spominje se da bi želio ostati u Londonu pa se u kontekstu njegova sljedećeg angažmana najviše spominju Tottenham i Arsenal, no konkretnih informacija o njegovoj budućnosti još nema.

Međutim, sadašnjost je za Williana vrlo dobra.

Chelsea je sinoć na Stamford Bridgeu komforno slavio protiv Watforda (3-0) i zadržao priključak za Leicesterom i Manchester Unitedom koji su također ostvarili pobjede, a brazilski reprezentativac se poprilično istaknuo. Točnost dodavanja bila mu je na 86 posto od kojih je jedno bilo ključno, uputio je 29 dodavanja u posljednjoj trećini, ubilježio sedam vraćenih lopti, svih pet udaraca koje je uputio prema suparničkim vratima išla su u okvir, osvojio je dva starta, a uspješno realiziranim kaznenim udarcem u 43. minuti došao je do svog četvrtog pogotka nakon pauze i devetog u prvenstvu ove sezone, čime je srušio osobni rekord.

