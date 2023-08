Ispadne li od AEK-a, Dinamo će u Europa ligi na prašku Spartu koja je tragično ispala na penale

Dok je Dinamo na Maksimiru u trećem pretkolu Lige prvaka protiv AEK-a proživljavao svoju dramu, na ostatku dvomeča odigrali su se već uzvrati pa znamo tko ide dalje, a tko će u Europa ligu. Tiče se to i dvomeča praške Sparte i Københavna.

Nažalost po Modre, već je realno razmišljati i o crnom scenariju ispadanja od AEK-a. Ne dođe li do velikog preokreta u atenskom grotlu, Dinamo će u play-offu Europske lige igrati protiv Sparte koja je na domaćem terenu prvo kasno izborila produžetak pa ispala na penale.

U Danskoj nije bilo pogodaka, a onda je u uzvratu gostujući sastav poveo već nakon 15 sekundi. U prvom napadu došla je lopta do Jordana Larssona koji je odmah potegnuo s 15 metara i pogodio na šok i nevjericu svih domaćih pristalica u Pragu.

No, do kraja susreta Sparta je ipak igrala dosta bolje, nizala je udarce i to se skoro isplatilo kada je Ladislav Krejčí pogodio, ali gol je poništen zbog prekršaja u akciji za pogodak. No, ipak gol vrijedi u 80. jer Veljko Birmančević sve je napravio prodorom po lijevoj strani, a onda i završnicom uz nešto sreće.

Ušlo se tako u produžetak u kojem pogodaka nema, a u raspucavanju je gostujući sastav sa sva četiri izvođača pogodio. S druge je strane prvi udarac zapucao Krejčí, a četvrti Asger Sørensen pa Danci idu dalje, a Sparta u Europa ligu.

Ipak, nadajmo se da će se nakon subote spremati za grčkog, a ne hrvatskog prvaka…