Ispune li Barakude očekivanja i svladaju Japan, u osmini finala će igrati protiv Crne Gore

Petak je dan za rasplet grupne faze na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu. Hrvatska će u bazen tek u podne po hrvatskom vremenu, i to protiv domaćina Japana u borbi za drugo mjesto skupine C. No, nešto prije tog dvoboja, saznali smo i kako će se križati ova grupa s onom skupinom D.

Tamo je situacija jasna. Španjolci su prvi i s tri pobjede idu direktno u četvrtfinale, a u osminu idu Srbija i Crna Gora. Bliski susjedi jutros su međusobno igrali za drugo mjesto, a Srbija je slavila velikim povratkom i pobjedom u raspucavanju.

To znači da je Srbija druga u toj grupi i u osmini finala će na trećeplasiranog iz hrvatske skupine, odnosno na poraženog iz susreta Hrvatske i Japana. Jasno je, stoga, da će Barakude na Crnu Goru ako ispoštuju očekivanja i kao ogromni favoriti svladaju Japan danas u podne. Što se same utakmice Srbije i Crne Gore tiče, prava je senzacija to što su Srbi dobili jer u utakmicu su Crnogorci krenuli s impresivnih 5-0. No, već do konca prve četvrtine bilo je 6-3, a na poluvremenu tek 8-7 za Crnu Goru. Ipak su Crnogorci konstantno bili u vodstvu, ali Srbija se držala i po prvi put je povela samo minutu do kraja s 13-12 nakon gola Marka Radulovića. Ipak, Crna Gora je preko Alekse Ukropine u zadnjem napadu zabila i izborila raspucavanje gdje je heroj bio Bane Mitrović. Srpski golman skinuo je dva crnogorska udarca, a pucači Srbije zabili su svoja četiri pokušaja pa tako osvajaju drugo mjesto i, po svemu sudeći, dvoboj s Japanom u osmini finala. Hrvatska i Crna Gora tako bi trebale igrati novi međusobni susret, a zadnji put na službenim natjecanjima srele su se u kolovozu 2021., također u Japanu, ali na Olimpijskim igrama gdje su se susrele u skupini pa u razigravanju od petog do osmog mjesta. Barakude su u oba slučaja bile uspješnije…

