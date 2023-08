Ivan Leko: ‘Htjeli smo sve napraviti za pobjedu, igrali smo hajdučki, no ionako je ključ u uzvratu’

Čak ni uz rasprodani Poljud i veliku dominaciju u drugom dijelu, Hajduk ipak nije uspio slomiti PAOK-ov otpor. Večeras nije bilo pobjednika, ali niti pogodaka (0-0), pa će odluka o putniku u playoff Konferencijske lige pasti za tjedan dana u Grčkoj. Prava je šteta da Bijeli tamo ne putuju s nekom prednošću, pogotovo jer su u dva navrata, preko Nike Sigura i Marka Livaje, tresli gostujuću vratnicu.

“Prije svega, publika je bila odlična, bodrila nas je cijelo vrijeme. Momčad je dobra i stabilna, znali smo da igramo protiv ekipe kojoj je ovakva atmosfera normalna, jer često igra u takvom okružju. PAOK je tvrda nezgodna ekipa, igra na rezultat, a mi smo možda smo i zaslužili gol, tih 1-0, ali što je tu je. Drago mi je da je momčad 90 minuta bila ozbiljna”, poručio je Hajdukov trener Ivan Leko za HRT-ove kamere.

“Htjeli smo sve napraviti za pobjedu, dati ovim ljudima razlog za veselje, ali mogu biti zadovoljan jer su momci dali sve od sebe i igrali hajdučki. Ne trebamo previše žaliti za tim vratnicama, znali smo da je uzvrat ključ svega, iako je šteta da sad nismo dobili. Moramo se dobro spremit za Toumbu, znamo što nas čeka na PAOK-ovom stadionu”, dodao je Leko, pa se u zaključku opet dotaknuo tog uzvrata.

“PAOK je prava ekipa, s puno ulaganja u kadar, što se vidi. Oni znaju što rade, to je čvrsta i stabilna momčad, prava grčka ekipa. Dobro smo odgovorili na to, sad nas čeka još i dobra analiza svega ovog, a još nam slijedi i dvoboj u HNL u nedjelju, a onda što nam Bog da u četvrtak. Nećemo previše toga mijenjati, no moramo tamo dobit da prođemo dalje, i odigrati hrabro, kroz 90 ili čak 120 minuta ako treba.”

Uzvrat je, dakle, za tjedan dana u Solunu, s početkom od 19:30 sati.