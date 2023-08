Ivan Leko uoči Superkupa: ‘Livajin izostanak je prilika da vidimo snagu našeg kolektiva’

Prvu konferenciju za medije uoči Superkupa s Dinamom, a samim time uoči početka nove sezone održao je Hajdukov trener Ivan Leko. Tema je bilo mnogo, a najvažnija zasad je, dakako, prijelazni rok s kojim je sve i krenulo.

“Svi su bili potrebni”, rekao je o pojačanjima. “Uzeli smo si vremena, znali koje profile tražimo. Zadovoljan sam njihovim dolaskom, šteta što nisu došli i ranije. Pokazat će se s vremenom tko je pojačanje, tko prinova, a tko promašaj. Dogodi se i da odličan igrač bude promašaj. Ako od pet igrača dobijemo tri ili četiri pojačanja, to je odličan postotak”, rekao je, pa odgovorio na pitanje tko će od novopridošlih igrati sutra:

“To nikada ne komentiramo, ali Leon i Zvone s nama dugo treniraju i to je ogromna razlika. Bolja je situacija nego prije tjedan dana, druga je konkurencija. Treba krenuti trenirati i završiti kompletiranje ekipe tamo gdje je to potrebno.”

Postavilo se pitanje i o Luki Vuškoviću kojem se očigledno sprema transfer, ali on još nije odrađen pa je nejasan njegov status u prvoj momčadi.

“On je igrač pod ugovorom. Dijete od 16 godina koje je puno igralo, kasnije je upao u krizu pa je manje igrao i trenirao, a sada trenira. Njega treba paziti i čuvati, tretiramo ga kao igrača pod ugovorom. Transferi nisu moja domena, ja sam trener.”

Prošle sezone Hajduk je ušao porazom u Superkupu, lijepo bi bilo da sada osvoji trofej.

“Jako smo motivirani za svaki trening i svaku prijateljsku utakmicu, a kamoli prvu utakmicu sezone. Igra se za trofej. Nije prvenstvo, ali je trofej. Svaka utakmica može imati ogroman utjecaj. Pokušavamo otići tamo na rezultat, odigrati dobro i parirati te pobijediti”, kaže, pa se osvrće na to koliko je momčad snage dobila od dobrih igara na kraju prošle sezone:

“Nogomet je dinamičan. Imali smo par tjedana odmora da se napunimo za novi početak. Imamo tri i pol tjedna rada iza nas i zadovoljan sam, iskoristili smo to da se dobro napunimo, da damo nekim momcima s posudbe priliku kako bi selektirali skupinu igrača koja je ozbiljna i koja će se natjecati. Jako smo motivirani i znatiželjni jer nitko ne zna. Pripreme i treninzi su jedno, ali kad krene nešto ozbiljno, bit ćemo pametniji. Treba raditi, šutjeti, a onda možeš i očekivati sreću.”

Osim dolazaka, Filip Krovinović, Ivan Lučić i Dario Melnjak potpisali su nove ugovore i Hajduk je sad u drugoj situaciji u odnosu na Dinamo gdje se iznova priča o odlascima najboljih igrača.

“To nije briga, to je lijepa gesta kluba jer ti momci su svojim ponašanjem, treniranjem i igrama zaslužili ugovor. Ovo je nagrada za minuli rad, ali i motivacija i dodatna obveza da se ide što bolje kroz naredni period. Mi se bavimo sa sobom jer smo mi dva kluba. Mi smo mijenjali dosta, puno ih je otišlo i puno došlo. Oni imaju stabilnost i dugo su zajedno, imaju tu hijerarhiju i kvalitetu. I nas zanima kako ćemo protiv pravog suparnika na njihovom terenu, koliko možemo parirati.”

Ne može se ni izbjeći tema izostanka Marka Livaje.

“Po meni je to šteta. Trebao je igrati. Najgora je jedna utakmica kazne, ili ga kazni 10 ili ga nemoj kazniti. Ovo je neko kompromis rješenje, što ja ne volim. On je kvaliteta i karakter, on stvara nešto ekstra. No, mi to znamo par tjedana i ovo je šansa za neke druge igrače, ali i da vidimo snagu kolektiva. Da vidimo koliko možemo bez najboljeg igrača.”

Nekoliko riječi Leko je kazao i o Vadisu Odjidja-Ofoeu koji bi trebao donijeti klasu više u vezni red.

“On je želja kluba, ja kao trener dajem svoje mišljenje jer komuniciramo. Da mi je netko prije dva mjeseca rekao da će Vadis doći u HNL, rekao bih mu da je lud. Ima iza sebe sjajnu karijeru, karakter i uvijek je bio kapetan, uvijek se borio za trofeje i igrao za nešto, pa čak i u Europi. On je centralni vezni koji treba davati tempo i kvalitetu, a na nama je da ga što prije dovedemo na pravu razinu spremnosti, da ga uklopimo u naš način igre.”

Da može birati između pobjede sutra ili za tjedan dana u ligi, Leko bez razmišljanja bira:

“Superkup.”

Rekao je trener Hajduka i na kojim pozicijama vidi Emira Sahitija i Niku Sigura. Jedan može na oba krila, a drugi i u sredinu osim desnog boka.

“Emir je krilni igrač, svatko će reći nešto drugo. Ovisno o profilima drugih igrača, mi gledamo kako stvoriti najbolju ekipu. S desne strane bio je odličan, prije toga i s lijeve. Jako sam sretan što ga možemo koristiti na obje strane, ovisno o veznima i bekovima, da stvorimo balans u ekipi”, kaže, pa nastavlja o Siguru:

“Zasad ostaje desni bek, tako i trenira. Stabilan je, momčad je dobra s njim. Pripreme ne krećeš od nule i nastojiš naučiti nešto od prije. Zasad kreće u konkurenciju kao desni bek.”

Izostanci u Hajduku se znaju, a osim trojice standardnih, upitni su Lukas Grgić i Dominik Prpić.

“Ne konkuriraju Lovre, Elez i Mikanović, tri potencijalna startera. Lovre je kapetan, nešto više od samog igrača i svi želimo da se što prije vrati. Svi oni pate i momčad pati bez njih. Za Lukasa i Dominika ne znamo težinu, nadamo se da će biti što kraće. To se događa, kad netko ne trenira dugo i uđe u jači proces, ulazi u rizik da se to dogodi opet, a njima se to dogodilo.”

Nova sezona za Hajduk znači i nove snove o tituli, sad se već 18 godina čeka.

“I ja pratim Hajduka dugo. Već su poznate naše ljetne priče i što se onda događa oko Velike Gospe. Nikome ne trebam objašnjavati što bih htio. Ovaj put bih se ostavio priče, a možda nam to i okrene sreću.”

Otkrio je Leko i je li momčad trenirala penale za svaki slučaj.

“Ne. Teško je nešto trenirati bez pritiska i publike. Igrači imaju slobodne periode kad treniraju što žele, ali kolektivno nismo”, završio je.