Ivano Balić baš i ne voli moderni rukomet: ‘Sve izgleda robotizirano, fali više improvizacije’

Danas i sutra se u Našicama održava druga po redu konferencija pod nazivom Handball Talks, koja okuplja razne aktere iz rukometnog svijeta. Zakazane su brojne konferencije i paneli, među kojima je možda i najveće zanimanje javnosti izazvao panel ‘Priče iz svlačionice’, na kojem su govorili Ivano Balić, Igor Vori, Mirza Džomba, Dragan Škrbić te Marko Vujin.

Dakako, uz osvrt na njihove igračke dane te velike uspjehe koje su postigli kroz karijeru, jedna od tema bila je sadašnjost te budućnost rukometa. Tako je, primjerice, baš nekad fantastični rukometni virtuoz Ivano Balić bio priupitan o tome što nedostaje u igri današnjih momčadi.

“Nedostaje neki potez koji nije u knjigama, malo sve izgleda robotizirano. Možda i treneri ne daju toliko puno slobode, ali mlađim bi igračima trebalo dati malo više slobode. Ono čega svakako nedostaje danas je više improvizacije na terenu”, poručio je najbolji igrač svijeta 2003. i 2006. godine.

Što se tiče Vorija, on je dao podosta zanimljiv odgovor na pitanje voditelja panela ima li neki savjet kojeg se sjetio nakon karijere, a da mu nije bio bitan tijekom igranja.

“Da mi je netko savjetovao da budem malo mudriji, možda danas ne bih bio 50 posto invalid. No, u tom trenutku ne razmišljaš što ti nosi život, već ideš preko svojih mogućnosti. To je nekad i bilo dobro, ali tijelo ne zaboravlja. Danas svi mi ovdje imamo velikih zdravstvenih problema, svaki drugi rukometaš ima umjetni kuk i koljeno i to nije zdravo, ali u konačnici lijepo je igrati”, zaključio je trener Sesveta.