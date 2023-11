Ivanušec je sinoć namjestio gol nakon tek sedam minuta u igri, ali Feyenoord je svejedno poražen

Ušlo se, naime, u susret sa samo dva boda razlike. Madriđani su imali osam, a Nizozemci šest i pobjeda bi u Rotterdamu lansirala Feyenoord ispred Atlética prije zadnjeg kola i susreta s nedoraslim Celticom. No, domaćin si je sam zabio dva gola i tako lansirao Diega Simeonea i ekipu u drugu fazu.

Rano je sve krenulo na mlin gostiju autogolom Lutsharela Geetruide koji je u 14. minuti prsima skrenuo jedan ubačaj u vlastitu mrežu. Atlético je povisio u 57. preko Marija Hermosa, a tračak nade domaćinu ponudio je Mats Weiffer, ali sve je zakuhao Luka Ivanušec.

Luka Ivanušec also earned an assist today in a 3-1 loss for Feyenoord against Atletico Madrid.

He assisted the 3rd goal od the match for Mats Wieffer.

His 3rd goal contribution for Feyenoord since his arrival. 🚨 pic.twitter.com/JegvmSEOTl

