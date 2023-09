Ivanušecova prilagodba nije mogla biti brža. Nakon asistencije u debiju, zabio je i prvijenac

Krenula je Feyenoordova tranzicija pa je lopta u kontri stigla do Ivanušeca na lijevom krilu, a ovaj se sjurio u sredinu pa opalio sa 16 metara. Malo se poskliznuo pa je pao, ali nije to utjecalo na preciznost i lopta je odsjela u maloj mreži tik uz stativu.

Tako je Ivanušec u sjajnoj formi u zadnjih pet susreta. Uključimo li ‘oproštajku’ protiv Sparte na Maksimiru pa Vatrene, 24-godišnjak u tri različita dresa u zadnjih pet susreta ima tri gola i dvije asistencije.

5 – @Feyenoord have scored 5+ goals in three consecutive Eredivisie games for only the second time in club history, previously doing so in October 1958. Historical. pic.twitter.com/3jy5F91izc

