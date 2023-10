Ivo Smoje uoči Rudeša: ‘Ne bi imalo smisla da nastavimo istim putem jer nije bilo dobro’

S obzirom na to da u Osijeku nisu pronašli novog trenera nakon što se klub zahvalio Stjepanu Tomasu, momčad koja je u dubokoj krizi protiv Rudeša će povesti dosadašnji pomoćnik Ivo Smoje. ‘Vojnik kluba’ je tu dok se ne pronađe rješenje, a pokušat će i sam izvući momčad iz ponora.

Dosadašnji pomoćnik najavio je subotnji dvoboj u kojem je Osijek definitivno favorit, a logično je da sve zanima kakve promjene slijede u momčadi.

“Što sam promijenio? Prvo sam promijenio sebe”, započeo je. “Preobražaj iz pomoćnog trenera u glavnog trenera je zahtjevan. Trebao mi je dan ili dva, možda sam se tek u trećem danu u potpunosti prebacio u novu ulogu. U ovom kratkom mikro ciklusu je bilo nemoguće nešto promijeniti, ali zato smo puno razgovarali, sadržaj treninga je bio isključivo nogometni… Pokušao sam opustiti igrače, vratiti im osmijeh na lice dok su na terenu, da uživaju, da se igraju nogometa. Nadam se da će doza opuštene atmosfere rezultirati pozitivnim ishodom utakmice.”

Rudeš ne bi trebao biti prevelik problem jer radi se o uvjerljivo najgoroj momčadi lige s tek jednim bodom na kontu, ali kada ste u krizi, nijedna utakmica nije laka.

“Dobro smo analizirali Rudeš, poštujemo ih i respektiramo. U toj momčadi postoje iznimno opasni pojedinci, postoje neke naznake da će igrati neki novi igrači i moramo se kvalitetno pripremiti. Imaju tri, četiri brza igrača koji će biti glavna opasnost ako stanu u čvrsti blok”, pojasnio je Smoje.

“Mi smo ozbiljni, ne možemo drugačiji ni biti u ovom trenutku. Nažalost, u zadnje vrijeme nismo pružali igre koje bi nas mogle ohrabrivati da će protiv ikoga biti lako, ali mislim da su igrači svjesni ozbiljnosti situacije i da to neće doći u pitanje.”

Smoje je odlučio da u tako kratkom vremenu neće mijenjati sustav, ali neke promjene u početnom sastavu moraju doći, barem zbog suspenzija jer nema Kristijana Lovrića i Jovana Maneva. No, i mimo njih bit će igračkih promjena.

“Dosta smo promišljali i razmišljali u ovih nekoliko dana, puno sam razgovarao s ljudima koji su sa mnom, a to su Karlo Primorac, Marin Vučko, Filip Šušnjara i Mislav Leko. To su dečki s kojima sam proveo ovo vrijeme, s kojima sam mudrovao i kombinirao što i kako napraviti. Razgovarao sam i sa sebi nekim dragim ljudima koje iznimno poštujem i cijenim kao što je Damir Vuica. Svi smo se složili da ne bi bilo pametno nešto konkretno mijenjati i ostajemo u formaciji koju smo do sada igrali. Naravno, neke igračke promijene će se dogoditi, ne bi imalo smisla da nastavimo istim putem jer se na žalost pokazalo da nije bilo dobro”, kaže Smoje.