Iz Cibone kažu kako se okreću prema mladima: Toni Nakić potpisao je ugovor na tri godine

Novo i vrlo važno pojačanje za Cibonu — Toni Nakić stigao je iz Šibenke i potpisao ugovor na tri godine, oglasio se klub u službenom priopćenju.

“Velika je stvar za Cibonu da smo ga uspjeli dovesti”, za klupske stranice izjavio je trener Ivan Velić. “Priča je jednostavna. Prije 2-3 tjedna sam se čuo s njim i pitao ga postoji li kod njega još uvijek želja da dođe u Cibonu, jer je u razgovoru kroz prošlu sezonu isticao da bi volio doći. Kad je rekao da želi, rekao sam da je sad stvar na nama i na klubu te da se nadam da ćemo to uspjeti realizirati. Hvala Bogu do toga je došlo i čestitam ljudima iz kluba što su ga doveli. Naravno da je to još uvijek mlad igrač i da je ovo velika stepenica za njega. Trebat će mu vremena za prilagodbu. Kao što sam govorio i za Prkačina, potrebno je vrijeme da se prilagodi na taj veći rang. Apeliram na sve da budu strpljivi i da olakšaju njegov razvoj, mediji čak da ga ne uzdižu previše, a ja ću ga maksimalno štititi. Sigurno da će biti dobrih i loših trenutaka.”

U nastavku se Cibonin trener osvrnuo na razloge Nakićeva dolaska iz klupske perspektive. Klub se nastavlja okretati prema novim generacijama, kaže.

“Važno je da smo nastavili s politikom koju smo zagovarali otkako sam došao u Cibonu, a to je pomlađivanje ekipe”, tvrdi Velić. “Kad sam preuzeo ekipu prosjek godina bio je tridesetak godina, ove godine prosjek godina je bio oko 26 i sad nastavljamo tim putem. Pokušat ćemo dovesti još neke mlade igrače u klub. Važno je znati da ako ćemo ove sezone imati veći broj mladih igrača da ćemo morati istrpiti njihovo sazrijevanje. To znači da će njihovo sazrijevanje biti turbulentno, bit će teških poraza i trenutaka, no svi kao klub moramo stati iza njih i podržati te mlade igrače jer jednom kad sazriju bit će stroj koji će moći puno toga dati. Na kraju će nam se strpljenje višestruko vratiti. Imali smo i protekle sezone puno mladih igrača, pogotovo u visokoj liniji — Vucić, Ljubičić, Prkačin, Badžim, tako da nije to samo od ove sezone, ali ćemo sad to pokušati i proširiti. Osovina Nakić-Prkačin će, nadam se, biti budućnost kluba. Klupska vizija je da se baziramo na mladost. Cilj nam je da mladi igrači žele doći u naš klub. Krenuli smo i malo po malo ići ćemo tim putem i nadam se da ćemo u njemu i uspjeti.”

SLUŽBENO: Toni Nakić je novi igrač Cibone! 🏀Dobro došao u Zagreb, Toni! 💪😊#hejahejacibosi #kkcibona #zagreb Gepostet von KK Cibona am Freitag, 5. Juni 2020

Na sklopljen posao osvrnuo se i direktor Domagoj Čavlović:

“Prošle godine smo bili na korak do transfera, no nismo se uspjeli usuglasiti sa Šibenkom oko nekih uvjeta”, otkrio je. “Sad smo se uspjeli dogovoriti na obostrano zadovoljstvo, ostale su nam još neke formalnosti koje ćemo ubrzo rješiti. Izuzetno smo zadovoljni što smo doveli ovakvog talenta pod Toranj. Imamo viziju kako bi ekipa trebala izgledati narednih nekoliko godina i nastavljamo raditi na tome.”

Nakić je o svemu rekao sljedeće…

“Cibonin interes se pojavio još prošle godine i uistinu sam se nadao da ću doći ovdje još prošlo ljeto”, govori 21-godišnji Šibenčanin. “ Imao sam želju i ambiciju otići u jači klub i viši rang tako da mi je ovaj dolazak nakon godinu dana još draži. Drago mi je da je Cibona pokazala veliku želju da me dovede, a sad ja imam jednaku želju da opravdam to! Nadam se borbi za trofeje i što većem broju ljudi u Draženovu domu.”

Dakle, s mladim talentom u budućnost…