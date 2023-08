Iz Pule u Veliku Jabuku: New York City FC potvrdio je dolazak Mounsefa Bakrara

Među glavnim pričama ovog prijelaznog roka u HNL-u svakako je ona vezana uz Mounsefa Bakrara, alžirskog napadač koji je briljirao u Istrinom dresu. Spominjalo kako je baš on jedna od Dinamovih meta, pogotovo nakon što je postajalo sve više jasno kako će mu propasti i transfer Žana Vipotnika iz Maribora.

No, sada je očito da ništa neće biti ni od poslovanja s Istrom 1961, jer je Bakrar danas dogovorio prelazak u MLS, gdje će igrati za New York City FC. Momčad je to kojoj nisu strani i nepoznati transferi iz hrvatskog prvenstva, još tamo 2019. je iz Slaven Belupa baš tamo stigao brazilski golgeter Héber.

🇩🇿➡️🇭🇷➡️🇺🇸 Welcome to New York City, Mounsef Bakrar 🗽 — New York City Football Club (@NYCFC) July 11, 2023 Trenutno u toj svlačionici nema previše poznatih imena, ranije su ovaj dres nosili i David Villa i Andrea Pirlo, a trener im je bio Patrick Vieira. Ne ide baš NYC-ju ove sezone u MLS-u, nakon 23 odigrana kola skupili su njegovi igrači tek 26 bodova, što im je dovoljno za 13. od 15. mjesta u Istočnoj konferenciji. U rubrici postignuti pogoci stoji brojka 24, pa će Bakrarov dolazak zasigurno dočekati s velikim oduševljenjem. Baš kao što je i njegovo, po dolasku u momčad iz Velike Jabuke. Inače, potpisao je trogodišnji ugovor, s mogućnošću produljenja za još jednu sezonu. “Ovaj sastav igra ofenzivan nogomet, što meni itekako odgovara. Veselim se i što ću nastupati u ovom fantastičnom gradu, nadam se da ću na terenu biti od pomoći te dati doprinos u borbi za trofeje. NYC FC je poznat i po razvoju mladih igrača, pa ću svaki dan naporno raditi da i ja to ostvarim, izvan terenu i na njemu. Čast mi je i što mogu predstavljati svoju zemlju u MLS, veoma sam uzbuđen”, rekao je Bakrar.

