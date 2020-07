Iz Sacramenta u Istanbul: Igor Kokoškov je, čini se, sve dogovorio s Fenerbahçeom

Igor Kokoškov vraća se u Europu, točnije u europsku klupsku košarku.

Kokoškov je sve dogovorio s Fenerbahçeom, gdje će zamijeniti Željka Obradovića. Podsjetimo, turski klub prije desetak je dana potvrdio da Obradović neće voditi momčad iduće godine, jer je odlučio uzeti godinu dana pauze od treniranja.

U Istanbul Kokoškov stiže iz Sacramento Kingsa u kojima je bio pomoćni trener Lukeu Waltonu. Prije toga odradio je sezonu Phoenix Sunsima kao glavni trener, sezonu je završio s omjerom 19-63, drugim najgorim u ligi, i sredinom travnja 2019. godine dobio je otkaz.

