Iz Studentskog centra na sveučilište: Zvonimir Ivišić odlazi u slavne Kentucky Wildcatse

I to kakvoj; kako je obznanio na svojemu Instagram profilu, na poziv kultnog trenera Johna Caliparija, čovjeka koji je osvojio NCAA Championship 2012. godine i koji se nalazi u košarkaškoj Kući slavnih, odlazi na Sveučilište Kentucky gdje će nastupati za tamošnje Wildcatse, jednu od najuspješnijih ekipa u toj konkurenciji svih vremena.

“Dobio sam ponudu trenera Johna Caliparija za stipendiju na Sveučilištu Kentucky”, napisao je Ivišić na storyju. “Uzbuđen sam što mogu reći da sam prihvatio stipendiju i da ću tamo igrati sljedeće sezone. Go Big Blue.”

Zvonimir Ivisic has announced he has committed to Kentucky in 2023. 7'2 Croatian big man has soft touch from 3 and strong instincts as a shot-blocker. pic.twitter.com/sXipWL3Ykh

— Jonathan Givony (@DraftExpress) August 1, 2023