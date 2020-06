Iz vedra neba: Conor McGregor priopćio je kako (ponovno) odlazi u borilačku mirovinu

Odjava programa, valjda…?

Slavni irski borac Conor McGregor, po svemu sudeći, odlazi u penziju. Obznanio je tu vijest na svome Twitteru tek nekoliko minuta nakon što je Amanda Nunes natamburala Feliciju Spencer sinoć u Las Vegasu. Mirovinu je pritom objavio bez velike pompe, s nekoliko redaka i stilom kao da izvještava fanove o kakvoj promotivnoj kampanji koju namjerava započeti.

“Bok ljudi, odlučio sam se povući iz borbi”, napisao je McGregor. “Hvala vam za sva divna sjećanja. Kakva je to vožnja bila. Ovo je fotografija mene i moje majke nakon osvajanja jednog od naslova svjetskog prvaka u Las Vegasu.”

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags i love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020