Izazovi za NBA: Sacramento Kingsi zabilježili tri pozitivna slučaja, a na Floridi raste broj zaraženih

NBA sezona trebala bi se nastaviti 31. srpnja u Disney World kompleksu u Orlandu na Floridi, ali ta ligaška odluka, naravno, neće proći bez izazova.

Jabari Parker iz Sacramento Kingsa sinoć je obznanio javnosti kako je pozitivan na koronavirus u obliku priopćenja na Twitteru.

“Prije nekoliko dana testiran sam na koronavirus i ispalo je da sam pozitivan”, napisao je 25-godišnjak. “Odmah sam se povukao u samoizolaciju u Chicagu gdje sam trenutno. Moj oporavak napreduje i osjećam se dobro. Radujem se odlasku u Orlando i pridruživanju mojim suigračima uoči nastavka NBA sezone.”

Nekoliko sati kasnije još jedan član Kingsa, Ukrajinac Alex Len, potvrdio je kako je zaražen. A, prema navodima Sama Amicka i Shamsa Charanije, pridružio im se i treći suigrač, Buddy Hield.

Kings center Alex Len says he has tested positive for coronavirus. Statement from Len, who emerged as key rotation piece for Sacramento prior to NBA hiatus: pic.twitter.com/A5yBcL8Obc

