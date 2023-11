Izbornik BiH: ‘Ako Savez, mediji i javnost budu tražili da idem ujutro, nikakav problem’

Bosna i Hercegovina nije se usrećila ni nakon što je ponovno izabrala izbornika; Savo Milošević dosad je uspio upisati jednu pobjedu na klupi u tri vođene utakmice, no jedino što mu se baš može zamjeriti je najsvježiji poraz koji je uslijedio kod Luksemburga prije nekoliko dana. Zmajevi su tada izgubili 4-1, a još ih očekuje i dvoboj sa Slovačkom koji je više-manje revijalnog karaktera.

Naime, BiH sa svojih devet bodova na tablici kvalifikacijske skupine za Euro više ne može ništa, a Slovačka je osigurala nastup i Luksemburg je više ne može stići. Međutim, kontinentalnu smotru još uvijek može vidjeti na temelju dobrih rezultata u Ligi nacija koji su joj osigurali playoff.

Milošević je danas najavio susret sa Slovacima, a s press konferencije moguće je izvući nekoliko zanimljivih izjava. Puno je govorio o mogućem kadru za baraž pa se osvrnuo na ono što ima na raspolaganju. Novinari su ga pitali ima li igrača iz nekih boljih liga od ruske ili turske.

“Pa recite mi koji su to igrači koji igraju u boljim ligama od ovih, a da su iz Bosne”, uzvratio je. “Nemamo, nažalost moram tako odgovoriti, ne kao opravdanje. I moji prethodnici su probali, tu kruži neki krug od 30, 35 igrača koji su pozivani u zadnje dvije ili tri godine. Naprosto ih nema. Ako netko misli da ih ima, moram mu reći da je u zabludi. Igramo s ovim što imamo i to je to. Ne govorim to kao alibi, to je jednostavno realnost. Ne trebamo kukati nad tim nego od ovoga što imamo napraviti što je najbolje moguće za ožujak. Pretresli smo, osobno sam imao tri spiska od 15-20 igrača. Nije jednostavno ni pronaći momke koji će to bolje napraviti od ovih koji su tu. Nama su nositelji igra, svjesni ste toga, u godinama. Ali je činjenica i vidjeli smo prije nekoliko dana da bez njih ne može. Zašto mislite da ja inzistiram da dečki moraju dati 105 posto? Moramo kompenzirati tjelesno stanje Edina Džeke, Pjanića, Kolašinca… Nisu oni u najboljim godinama, ali bez njih ne možemo. Ne pričam o stvarima koje su znanstvena fantastika, svi ih možete razumjeti.”

Ima li pritisak zbog rezultata? Pribojava li se otkaza?

“Zaista ne razmišljam o tome, sve što nije u mojoj domeni… Moj fokus je na to što trebamo napraviti sutra i da spremimo do baraža. Ako mene pitate izravno, ne razmišljam o tome da odustanem. Mislim da bi to bilo zaista nekorektno uopće razmišljati o tome. Dogovor je bio da se spremimo za baraž, a da ove utakmice prođemo kako možemo proći. Ne pada mi na pamet da odustanem, naprotiv, i dalje mislim kao i prvog dana, da možemo u baražu ako smo svi zdravi, uz određene korekcije. Definitivno imamo problem u sredini terena na poziciji zadnjeg veznog što pokušavamo riješiti. Probali smo raditi osobno rješenje, ali trebat ćemo timsko, sustavno. Imamo ideje i to je moj fokus. Sve drugo što nije do mene… Ako to Savez, mediji, javnost budu tražili da idem ujutro, nikakav problem.”

Dakle, standardan diskurs u BiH nogometu…