Izbornik Dalić o poniznosti: ‘Ona nije nestala. Da nisam skroman, Bog bi me kaznio, a ne nagradio’

Pomalo i stresne kvalifikacije za Europsko prvenstvo iduće godine već su iza hrvatske reprezentacije, u posljednjem kolu ipak je ugrabljena viza za Njemačku. Već kreću pripreme za to natjecanje, Vatreni će na proljeće odigrati dvije prijateljske utakmice, no najprije će naša delegacija na čelu s izbornikom Zlatkom Dalićem na ždrijeb skupina, koji se za tjedan dana održava i Hamburgu.

“Čekat ćemo ždrijeb i nakon toga ćemo prionuti poslu”, rekao je izbornik Dalić u intervjuu za Večernji list, pa nastavio:

“Želio bih igrače odvesti nekamo na team building, kao što je bio u ožujku 2022. u Dohi. Bilo je to sjajnih sedam dana. Tad je špica klupske sezone, igrači će biti umorni, trebat će im sedam dana regeneracije. Naći ćemo pritom dva dobra suparnika. U prvoj jakosnoj skupini su sve velesile, a mi smo svjesni da na Euru moramo pobijediti dvije utakmice ili jednu i pol. To je cilj, a pritom je nebitno s kim ćemo igrati.”

U javnosti se dosta govori o povratku dvojice Ivana u Dalićev kadar, nakon što se očekivano oporavi Perišić te eventualno i podosta iznenađujuće iz reprezentativne mirovine vrati Rakitić.

“Velike su šanse da Perišić zaigra na Euru, ja ga očekujem u reprezentaciji. Rekao sam već da ne mogu zamisliti reprezentaciju bez njega na velikom natjecanju i bio bi nam veliki dobitak, pojačanje za Euro. Rakitić je jedan od najvećih igrača koje sam trenirao. Nismo razgovarali o njegovom povratku, sigurno bi dobro došao reprezentaciji. No, koliko to objektivno ima smisla? Mislim da to ipak nije realna priča”, kaže.

Često u svojim nastupima spominje poniznost, pa je na kraju odgovorio na pitanje je li još toga ostalo u njegovom karakteru i ponašanju.

“Poniznost nije nestala. Da nisam skroman i ponizan ili pravi vjernik kao što sam oduvijek bio, Bog me ne bi nagradio nego bi me kaznio. Ako kažem da sam napravio puno s Hrvatskom, to ne znači da nisam ponizan. Pritom ne dopuštam da me se podcjenjuje. Ponizan ne znači saviti se, kleknuti, sagnuti glavu. Ne, ponizan je onaj tko vjeruje u sebe, svoju snagu, ali poštuje i svakoga drugoga”, zaključuje izbornik Dalić.