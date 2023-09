Izbornik Dalić vruća je roba na tržištu. Kažu da su ga tražila tri velika kluba i dvije reprezentacije

Za mjesec će se dana navršiti već šest godina otkako je Zlatko Dalić preuzeo hrvatsku reprezentaciju, a otad je s njom ispisao neke od najljepših stranica u povijesti našeg nogometa, ali i sporta općenito. Naravno, takvi uspjesi kao što su srebrna i brončana medalja sa Svjetskih prvenstava te nedavni ulazak u finale Lige nacija svakako su mu sjajna reklama, no on niti ne pomišlja na odlazak, iako je bio u takvoj prilici.

“Nakon finala Lige nacija imao sam ponude tri velika kluba i dvije reprezentacije s Bliskog Istoka”, otkrio je Dalić u razgovoru za MaxSport, pa nastavio:

“To mene ne zanima, rekao sam im da sam pun želje, volje i motiva za hrvatsku reprezentaciju. Posao koji radim je najljepši mogući. Možda propuštam neke stvari, ali to mi nije bitno. Dok god osjećam tu energiju i dok imamo rezultate, ja ću biti tu. Hrvatska je u posljednje dvije godine napravila čudesne rezultate.”

Još jednom je i podsjetio na to da je Hrvatska od posljednjih 29 utakmica tek dvaput poražena, ali i jedina u razmaku od samo šest mjeseci osvojila dvije medalje s natjecanja. Zato mu i smeta što se naše reprezentativce zaobilazi kada je riječ o velikim nagradama i godišnjim priznanjima.

“Hrvatska mora imati puno veći respekt od svih, posebice od FIFA-e i UEFA-e. Ne govorim ovo na pamet, naši rezultati to pokazuju. Ponekad imam dojam da svima smetamo. Petljamo se u vrh onima kojih je 200 milijuna, a nas ima samo tri. Što ćemo im mi, samo smetamo. Naš prkos i naš inat je toliko jak da se uvijek dokažemo. Zato me to smetalo, pa sam bio jedini izbornik koji nije želio glasati”, dodaje.

Nije to samo vidljivo u tim situacijama, smeta ga i kakav tretman imaju hrvatski reprezentativci tijekom prijelaznih rokova.

“Puno se pričalo zašto ja ne mogu u neki veliki klub. Nisam ni u kakvoj agenciji, nemam ni agenta. Nemam nikoga i ništa, to mi ne treba. U tim agencijama se stalno vrte nekoliko istih imena, tu se dijele novci i tako se završavaju transferi. Mi nismo u tome, no da neki naš igrač ima englesku ili španjolsku putovnicu, koštao bi deset puta više. Ali neka, mi njima pokažemo sve na terenu”, zaključio je Dalić.