Izbornik Sesar o trijumfu: ‘Imali smo sjajno ljeto, sasvim smo zasluženo osvojili ovaj turnir’

Na vrlo uvjerljiv je način hrvatska košarkaška reprezentacija zaključila svoje vrlo uspješno ljeto, odnosno sa svih devet pobjeda u pretkvalifikacijama za EuroBasket te Olimpijske igre. Najveća i najznačajnija zasigurno je ova posljednja, odnosno sinoćnja u gostima kod Turske, gdje je stigla pobjeda od 84-71 i viza za olimpijske kvalifikacije iduće godine.

“Imali smo sjajno ljeto, svi smo dobro kliknuli. Drago mi je što smo sami sebi dali priliku da nagodinu ponovno imamo radno ljeto u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Nadam se da će se ova atmosfera preliti i na kvalifikacije za Europsko prvenstvo te da ćemo svi zdravi dočekati ljeto i pokušati napraviti dobar posao”, rekao je vidno oduševljeni izbornik Josip Sesar nakon ove pobjede.

TO je Hrvatska!!! 🇭🇷🇭🇷

✅ Kvalifikacije za OI osigurane bez poraza 💪💪💪 Kakva utakmica, kakva pobjeda! Bravo naši 💪💪🥳🥳 pic.twitter.com/irY3LZjf3X — HKS_CBF 🇭🇷🏀 (@CbfHks) August 20, 2023

Odigrala je Hrvatska vrlo dobro i protiv ovog suparnika, daleko najozbiljnijeg od svih tijekom ovog ljeta. Valja istaknuti i da jedino protiv Nizozemske (89-81) pobjeda nije bila s dvoznamenkastom razlikom, pa se može ustvrditi da je Sesar na sjajan način krenuo u izborničku karijeru.

“Što se same utakmice tiče, znali smo da će oni u jednom trenutku postati agresivni i na to smo pripremali igrače. Vratili su se na samo sedam razlike, međutim svaki put kad smo produžili napad došli smo do otvorenog šuta i do pogotka. Jako smo se dobro pripremili. Znali smo kako kojeg igrača treba braniti, a napadali smo točno tamo gdje imamo šansu. Sasvim smo zasluženo osvojili ovaj turnir”, zaključio je.

