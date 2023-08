Izbornik Tucak nakon debakla na SP-u: ‘Tužan sam. Ako je problem u meni, povući ću se’

Hrvatska vaterpolska reprezentacija podbacila je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, koje se ovih dana igra u japanskoj Fukuoki. Nakon točno 20 godina, ostale su Barakude bez četvrtfinala neke svjetske smotre, a u tom razdoblju svaki je put stizala barem do polufinala.

Tog debakla svjestan je i izbornik Ivica Tucak, pogotovo nakon što je prije samo godinu dana osvojen naslov na Europskom prvenstvu u Splitu. Počele su odmah zatim i priče o njegovoj smjeni, što bi ujedno označilo kraj jedne ere, jer je na izborničkoj funkciji još tamo od 2012. godine. On je, kaže, spreman i na takav rasplet situacije, ako je njegov otkaz nužan za dobrobit hrvatskog vaterpola.

“Deprimiran sam i tužan. Ako stvarno itko misli da je problem u meni, nemam više nikakav razlog forsirati. Međutim, imam želju i volju završiti ciklus do Pariza i cilj osvojiti medalju, ako Bog da zlatnu. Ne uspijem li tu želju prenijeti na igrače i sve nas, onda ću se maknuti. Ne zanima me ono što je bilo jučer i takav ću biti dok god budem trener”, poručio je izbornik Tucak u današnjem intervjuu za Sportske novosti.

Dodatno je pojasnio taj svoj žar i volju za radom u hrvatskoj reprezentaciji,

“Ja sam dugo na ovoj klupi, ali ja sam jednako gladan uspjeha kao prvog dana. Kad to više ne budem, pa čak i ako to bude sutra, sam ću se maknuti. Ako to samo osjetim, no sada imam osjećaj kako postoji dio igrača, a što nije bilo vidljivo dok ne dođu ovakve krizne situacije, da su neki igrači još ostali u Splitu”, zaključio je izbornik Tucak, aludirajući na prošlorujanski naslov s Europskog prvenstva.