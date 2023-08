Izbornik Tucak nakon ispadanja u osmini: ‘Tuga, što drugo reći. Crnogorci su bili bolji, čestitam im’

Težak poraz doživjela je jutros hrvatska vaterpolska reprezentacija u osmini finala Svjetskog prvenstva u Fukuoki, s 13-12 bolja je bila Crna Gora. Prekinut je tako niz od čak devet uzastopnih svjetskih smotri u kojima su Barakude došle barem do polufinala, a sada su ostale i bez četvrtzavršnice, prvi put od 2003. godine. Svjestan tog razočaravajućeg rezultata je i izbornik Ivica Tucak.

“Bila je to utakmica s velikim brojem isključenja, ostali smo brzo bez igrača u rotaciji. Ne znam sad napamet, ali jedno pet golova smo primili na isteku protivničkog napada, to nam se ne smije dogođati. No, tako su se poklopile stvari. Crnogorci su bili bolji, valja im čestitati, a nama ostaje tuga, što drugo reći”, poručio je izbornik Tucak.

Crna Gora je, nažalost, ovog puta bila jača. To je ekipa koju dobro poznajemo, ali koja i nas dobro poznaje, no, to je… Posted by Hrvatski vaterpolski savez on Sunday, July 23, 2023 Našoj reprezentaciji tako preostaje borba za plasman od devetog do 12. mjesta, u utorak rano ujutro po hrvatskom vremenu će prvi suparnik na tom putu biti Kanada. “Čestitao bih ekipi Crne Gore, danas su bili bolji i čvršći, na trenutke je izgledalo kao da žele pobjedu više od nas, to je najgore od svega. Ušli smo loše, cijelo vrijeme smo se vraćali i na kraju se i vratili, ali nismo ih uspjeli i slomiti”, dodao je također razočarani Jerko Marinić Kragić.

