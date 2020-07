Izdvojite trenutak za malenu Granadu, koja je jučer izborila Europu prvi puta u povijesti

Izbacite uljeza…

Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal i Granada.

S iznimkom Valencije, španjolski velikani su se standardno plasirali u europska natjecanja.

Uljez je, naravno, Granada, koja je nakon jučerašnje pobjede nad Athleticom (4-0, čisto da ne bi netko rekao da su se provukli) u posljednjem prvenstvenom kolu prvi puta u svojoj povijesti izborila Europu.

Nikada u povijesti klub nije osvojio bodova u Primeri kao ove sezone; skidao je bodove Valenciji, Real Madridu, Barceloni, Athleticu, došao do polufinala Cope del Rey, a sada je uhvatio i vlak za Europu. Ova sezona je bila apsolutno spektakularna.

2017: Tony Adams imparts his special brand of footballing wisdom on a young Granada squad.

2020: Granada qualify for Europe for the first time ever, coincidence? I think not. pic.twitter.com/eoYtp8FVgX

— Eli (@ElMengem) July 20, 2020