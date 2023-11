Izgleda da se u Interu iz Miamija okuplja stara ekipa. Messiju i Busquetsu trebao bi stići i Suárez

Breaking: Inter Miami CF have agreed to a deal with Grêmio's Luis Suárez, sources have confirmed to ESPN in Uruguay.

Another Barcelona reunion 🤩 pic.twitter.com/VwZH3kVc2b

— ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2023

Legendarni Urugvajac proteklih je mjeseci bio u brazilskom Grêmiju te u 47 nastupa čak 22 puta bio strijelac. Unatoč tome što će u siječnju proslaviti 37. rođendan, očito i dalje može bez ikakvih problema tresti suparničke mreže. Prepoznali su to i u franšizi iz Miamija, u kojoj će Suárez provesti barem godinu dana, uz mogućnost produljenja suradnje za još 12 mjeseci.

Još tijekom ljeta se ovaj urugvajski napadač požalio na fizičku zahtjevnost brazilskog nogometa, pogotovo je imao problema s koljenima. Čini se kako je procijenio da je ritam nogometa u SAD-u ipak nešto laganiji i ležerniji, a još kad ga tamo dočekaju i stari prijatelji iz katalonskih dana…