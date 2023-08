Izgleda da su domaćini naredna dva Eura poznati. Italija i Turska objedinile su kandidaturu za 2032.

Efektivno se tako Turska povlači iz utrke za Euro 2028. i time ostaje samo jedna istaknuta kandidatura: ona zajednička Ujedinjenog Kraljevstva i Irske pa bi se tako, nakon 1996. u Engleskoj i 2021. kad se završnica igrala na Wembleyu, Euro trebao vratiti u domovinu nogometa.

UK & Ireland's bid to host Euro 2028 is set to have no rivals, with Italy & Turkey agreeing to merge their bid for Euro 2032.

(Rob Harris)

