Izlaze nove informacije: piše se da je povratak sporta u Hrvatskoj zakazan za 30. svibnja

Evo nam i konkretnih informacija o povratku sporta u Hrvatskoj…

Index.hr javlja kako im je Tomislav Družak, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za sport, kazao da je na današnjem sastanku s glavama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo — koje predvodi Krunoslav Capak — određeno kako će se od 30. svibnja moći nastaviti sva natjecanja na otvorenom i to, naravno, bez gledatelja.

Što se nogometa tiče, čeka se sutrašnji sastanak Izvršnog odbora HNS-a (Sportske novosti javljaju kako je današnji sastanak odgođen), a šuška se da će se nogomet prvo vratiti preko kup-utakmica, a datum o kojemu se priča za 1. HNL je 5. lipnja. Index također piše kako je moguće da se 2. HNL neće ni nastaviti…

“Sastanak bi se trebao održati ovaj tjedan, ali možda se odgodi za sljedeći”, izjavio je nešto ranije za Sportske novosti HNS-ov dopredsjednik Ante Vučemilović. “U ovom trenutku nitko ne zna kad će se i hoće li se HNL nastaviti, čekamo odluku Nacionalnog stožera, još se o tome raspravlja, ali HNS ima razrađene sve varijante, s nastavkom prvenstva ili bez nastavka. Održali smo sjednice svih međužupanijskih odbora, članovi Izvršnog odbora u svemu su participirali, tako da će sastanak biti samo forma. Kako sada stvari stoje, neće biti nastavka niti jedne lige, samo eventualno Prve HNL, ali ni to nije sigurno, čekamo vidjeti što će ove mjere popuštanja donijeti.”

Nove informacije tada vrlo vjerojatno mijenjaju cijelu stvar, ukoliko ona postane službena…

“Mi smo se načelno usuglasili, a ovo tek treba postati službeno i nikad ne možemo sa sigurnošću reći hoće li se nešto promijeniti”, izjavio je za Index Družak. “No mi smo za nastavak natjecanja na otvorenom iza 30. svibnja te povratak trening svih kategorija sportaša. Fokusirali smo se na vanjska natjecanja koja će se naravno odvijati bez gledatelja.”

“Uvijek će biti nezadovoljnih. U sportu se postižu visoke frekvencije srca, a to znači i veća isparavanja, zadihanost i prijenos virusa kapljičnim putem”, dodao je Družak u razgovoru s navedenim portalom. “Sport je specifičan jer su sportaši po tome ugrožena kategorija, a opet su u načelu najzdraviji pa bi mogli lakše preboljeti virus. HZJZ je taj koji donosi preporuke. Ovo je slojevita kriza i Stožer mora razraditi svaku djelatnost posebno, od vulkanizera do sportaša, i kao što sam rekao, netko će uvijek biti nezadovoljan. Smatram da smo dobro reagirali, zatekla me kriza čim sam došao na ovo mjesto u SDUŠ, ali dosad sam nailazio samo na suradnike, ne na protivnike ili na borbu. Donijeli smo mjere za pomoć sportu i smatram da sport više nije 13. rupa na svirali svima.”

Također, portal navodi kako će se nakon 30. svibnja sportaši treće kategorije moći ponovno vratiti u akciju, bez obzira na specifičnosti sporta kojim se bave. Podsjećamo, nakon 11. svibnja i popuštanja mjera, klubovi iz najvišeg ranga vraćaju se treninzima, kao i sportaši iz prve i druge kategorije.