Izvadite planere: Premier liga objavila je ažurirani raspored utakmica za prva tri povratnička kola

Jučer potvrdila pravilo pet izmjena, danas izašla s novim rasporedom…

Premier liga zasigurno hvata zalet pred dugoočekivani nastavak natjecanja koji je i službeno zakazan za 17. lipnja, a dvije otvarajuće utakmice još su otprije poznate — u 19 sati po našem vremenu sastat će se Aston Villa i Sheffield United, a zatim nas čeka zaostali ogled između Manchester Cityja i Arsenala s početkom u 21 i 15.

Sljedeće večeri sastaju se Norwich City i Southampton, ali i Tottenham i Manchester United. Zatim su 20. lipnja, u subotu, na rasporedu susreti između Watforda i Leicestera, Brightona i Arsenala, West Hama i Wolverhamptona te Bournemoutha i Crystal Palacea. Vikend će u nedjelju zaključiti Newcastle i Sheffield, Aston Villa i Chelsea te Everton i Liverpool u derbiju dana, a u ponedjeljak i utorak očekuju nas parovi Manchester City – Burnley, odnosno Leicester – Brighton te Tottenham – West Ham. Ono što spaja nabrojane utakmice je sljedeće: sve će biti odigrane u različitim terminima tako da ćete ih, teoretski, većinu moći i pogledati.

The #PL will restart behind closed doors on 17 June if all safety requirements are in place

The Premier League today confirmed the fixtures for the first three match rounds of the resumed 2019/20 season

All 92 matches will be broadcast live in the UK ➡ https://t.co/MhXpFrg2nu pic.twitter.com/5cYPDij53a

