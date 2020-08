Izvan parketa do daljnjeg: Ben Simmons ozlijedio je protiv Wizardsa patelu lijevog koljena

Povratak na parket bio je kratak.

Tek što se NBA sezona nastavila, za Bena Simmonsa upravo je (vjerojatno) završila. Naime, playmakeru Philadelphia 76ersa dislocirana je patela lijevog koljena — ozljeda je nastala na jučerašnjoj utakmici protiv Washington Wizardsa — i na parketima ga nećemo gledati do daljnjega.

Prognoze trajanja oporavka još uvijek nema.

“Ovo je baš bezveze”, rekao je kratko trener Brett Brown na današnjoj presici na kojima je novinarima priopćio loše vijesti.

The Sixers announce that Ben Simmons has suffered a subluxation of the left knee cap. pic.twitter.com/z96p4B9NJ3

— NBA TV (@NBATV) August 6, 2020