Izvrsna gesta: Frankfurtovim igračima večeras će na prsima pisati “Black Lives Matter”

Rijetko reklama nije u prvom planu, a ovaj put postoji i jako dobar razlog…

Bundesligaški klubovi nastavljaju izražavati solidarnost i društvenu odgovornost u vremenima kada je cijeli svijet ustao protiv rasizma i ksenofobije u čast ubijenog Georgea Floyda. Večeras u 20 i 45 Eintracht Frankfurt u polufinalu Njemačkog kupa ide na noge Bayernu, a tom će prilikom momčad koju vodi Adi Hütter obući svoju bijelu, gostujuću kombinaciju dresova. Međutim, pored uobičajene reklame za svjetsku tražilicu poslova Indeed, na prsima Frankfurtovih igrača osvanut će i vrlo aktualna krilatica te hashtag; Black Lives Matter.

“Zbog trenutnih dramatičnih događaja, iskoristit ćemo našu globalnu platformu kako bismo ustali protiv povijesnog i sistemskog rasizma, nasilja te mržnje”, kazao je Frank Hensgens, Indeedov njemački direktor, za službene klupske stranice. “Ponosni smo što surađujemo s Eintrachtom i ujedinjeni smo u zajedničkoj vjeri u važnost različitosti, uključivosti i nepokolebljivog otpora rasizmu. Predaja dresa hashtagu Black Lives Matter jasno je vidljiv znak našeg stava prema rasizmu i podrške svim crncima.”

Tonight: Make your mark 🖤

Everyday: Listen. Understand. Question. Stand. Speak up. Fight for tolerance and diversity. Overcome racism.@indeed #inEintracht #RoomForDiversity #FCBSGE pic.twitter.com/31gHIo3p4h

— Eintracht Frankfurt (#BlackLivesMatter) (@eintracht_eng) June 10, 2020