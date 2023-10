Jadran je nastavio svoj sjajan niz u Ligi prvaka. Ovog je puta slavio protiv imenjaka iz Crne Gore

Hrvatski prvak Jadran iz Splita sjajno je ušao u ovo izdanje vaterpolske Lige prvaka, nakon trijumfa na otvaranju protiv Crvene zvezde (16-13), danas je uslijedilo novo slavlje. I to u gostima kod imenjaka iz Herceg Novog, rezultat tog dvoboja u Trebinju bio je 11-10 za Splićane. To je bila prva utakmica ovog natjecanja u Bosni i Hercegovini, jer je ove sezone Jadran (HN) tamo domaćin, zbog obnove svojeg bazena.

Sastav trenera Jure Marelje ključni je korak prema slavlju napravio u posljednjoj četvrtini utakmice, koju je dobio s 3-1. Presudni je pogodak, odnosno posljednji na utakmici, postigao Luka Bukić, i to četiri minute prije kraja. Mreže se do kraja više nisu tresle, pa su Splićani time došli do novog trijumfa.

[LIGA PRVAKA] U 2. kolu C skupine Lige prvaka, splitski Jadran je u Trebinju u Bosni i Hercegovini pobijedio crnogorskog prvaka, Jadran iz Herceg Novog, 11:10. Posted by Hrvatski vaterpolski savez on Saturday, October 7, 2023 S tri je zgoditka prvi strijelac splitskog Jadrana bio je Jerko Marinić Kragić, a po dva su dodali još i Matias Biljaka te spomenuti Bukić. S druge strane, kod domaćina je najefikasniji bio ruski internacionalanc Dmitri Holod, također s tri pogotka na svojem kontu. U drugom susretu ove skupine, Ferencvaros je uvjerljivih 16-6 slavio u gostima kod Zvezde, a Mađari će biti idući Jadranov suparnik. Inače, Splićani sada imaju šest bodova te s Ferencvarosem dijele vodeću poziciju, dok su crnogorski Jadran te beogradski sastav još uvijek bez bodova.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se