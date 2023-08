Jagshemash! Dinamo se iz Kazahstana vraća s novom pobjedom i potvrdom europske jeseni

Dinamo je u Kazahstan na uzvrat stigao tek na puko odrađivanje posla, plasman u treće pretkolo Lige prvaka praktički je već osigurano u prvoj utakmici. Za to je trebalo samo sačuvati prednost od četiri pogotka iz Zagreba, a ona je danas kod Astane još i povećana. Sastav koji vodi trener Igor Bišćan slavio je s 2-0 te tako s dvije pobjede riješio prvu europsku prepreku.

Od samog je starta Dinamo uspostavio svoju dominaciju na terenu, pa je tako Bruno Petković već u devetoj minuti imao dvije velike prigode, u razmaku od samo nekoliko sekundi. Nakon dobrog dodavanja, sam je izašao pred Josipa Čondrića, no domaći vratar nadmudrio ga je u oba navrata.

Astana je, za razliku od maksimirskog dvoboja, ovog puta pružila nešto veći otpor te čak bila i opasna na drugoj strani terena. No, da se brojna domaća publika u Nur-Sultanu ne bi ponadala nekom epskom preokretu i povratku u dvomeč, pobrinuo se Mahir Emreli. U 24. minuti dodavanjem ga je pronašao mladi Petar Sučić, u svojem premijernom nastupu od prve minute upisao je asistenciju.

Azerbajdžanski napadač lijepo se okrenuo oko svojeg čuvara, a potom i pucao prema Astaninim vratima. Nije to bio odveć jak udarac, ali zato vrlo precizan,, nije do nje mogao Čondrić. S obzirom da je Dinamo tada pobjegao već i na pet golova viška, pitanje putnika u treću rundu kvalifikacija bilo je riješeno, ako je ikakvih dvojbi dotad uopće i bilo.

Mogao je Emreli još do kraja prvog poluvremena doći čak i do hat-tricka, no u situacijama iz 31. te 40. minute nije se baš najbolje snašao. U nastavku, Astana kao da se dodatno probudila te još jačim intenzitetom tražila barem utješni pogodak u ovom dvomeču, dok je Dinamo malo posustao i s minimalnim utroškom energije čekao kraj susreta.

No, i u takvoj raspodjeli snaga, Emreli je usput zatresti suparničku mrežu, ali taj je gol poništen zbog njegovog ranijeg prekršaja u napadu. Uslijedio je tada period Astanine dominacije, u kojem se Dominik Livaković itekako morao potruditi ne bi li sačuvao svoju mrežu i dalje netaknutom. Posebno je to bilo vidljivo u 61. minuti, kada je morao sjajno reagirati, a na crti je još dodatno stvar spasio Robert Ljubičić.

Još i veću šansu od te imao je šest minuta poslije Abat Ajimbetov, sam je izašao pred Livakovića, ali i tada je uslijedila parada hrvatskog reprezentativca. Uspio je Bišćan i odmoriti neke od svojih stožernih igrača, pa su tako prijevremeno u svlačionicu otišli Ljubičić Bruno Petković i Josip Šutalo, a Martin Baturina ušao je tek u 78. minuti, dok Luka Ivanušec nije niti zaigrao.

Preživio je Dinamo sve te Astanine pokušaje izjednačenja, dapače, još se u 88. minuti rezervist Antonio Marin najbolje snašao te povisio na konačnih 2-0. Plavi su tako upisali i drugu pobjedu u srazu s kazahstanskim prvakom, što je itekako dobro za samopouzdanje momčadi, ali i hrvatski koeficijent. A sada, iduća prepreka na europskom horizontu je AEK, a prvi dvoboj na rasporedu je već u utorak, i to u Grčkoj.